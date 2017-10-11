DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR

Dünya basını, Avrupa Şampiyonu ay-yıldızlılarımızı es geçemedi. UEFA’nın, “İnanılmaz sporculara olağanüstü destek” ifadesi önceki günü özetlerken, The Sun, “Türkler için parti zamanı” sözünü sarfetti

TÜRKİYE'NİN ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzanan Ampute Milli Takımımız, dünyanın dilinde... Önde gelen basın kuruluşları, ay-yıldızlı ekibimizin ve Vodafone Park'ı dolduran 41 bin taraftarın yazdığı destanı dünyaya duyurdu. UEFA, sosyal medya hesabından, "Ev sahibi Türkiye'nin İngiltere'yi yendiği maçı 40 bin taraftar izledi. İnanılmaz sporculara olağanüstü destek vardı" ifadelerini kullandı. Dünyanın önde gelen medya organlarından ESPN ise maç sonrası büyük sevinç yaşayan milli futbolcuların fotoğraflarını paylaşıp, "Türkiye, uzatma dakikalarında attığı golle şampiyon oldu. Sporu bu yüzden seviyoruz" yorumunu yaptı.



'KAHRAMAN OSMAN ÇAKMAK'

ABD merkezli spor sitesi Bleacher Report da, milli futbolcuların sevinç fotoğraflarının altına, "Avrupa Ampute Şampiyonluğu'nu kazanmak böyle hissettirir" yazdı. İngiliz The Sun ise, "Maçın bitiş düdüğünün ardından Türkler için parti zamanı başladı. Binlerce taraftar stadı doldurdu. Kaptanları Osman Çakmak da performansıyla kahraman unvanını hak etti" sözle



'Bayrağımız bize yeter'

ZAFERİN kahramanlarından olan Ampute Futbol Milli Takım kalecisi Selim Karadağ, net konuştu: "Duygularımı tarif etmem imkansız. Maç esnasında dolu tribünleri görünce tüylerim diken diken oldu. Bu onur, parayla pulla satın alınamaz. Bizi sadece bayrağımız ve vatanımız motive eder."rini sarfetti.