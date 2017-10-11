DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR
Dünya basını, Avrupa Şampiyonu ay-yıldızlılarımızı es geçemedi. UEFA’nın, “İnanılmaz sporculara olağanüstü destek” ifadesi önceki günü özetlerken, The Sun, “Türkler için parti zamanı” sözünü sarfetti
'KAHRAMAN OSMAN ÇAKMAK'
ABD merkezli spor sitesi Bleacher Report da, milli futbolcuların sevinç fotoğraflarının altına, "Avrupa Ampute Şampiyonluğu'nu kazanmak böyle hissettirir" yazdı. İngiliz The Sun ise, "Maçın bitiş düdüğünün ardından Türkler için parti zamanı başladı. Binlerce taraftar stadı doldurdu. Kaptanları Osman Çakmak da performansıyla kahraman unvanını hak etti" sözle
'Bayrağımız bize yeter'
ZAFERİN kahramanlarından olan Ampute Futbol Milli Takım kalecisi Selim Karadağ, net konuştu: "Duygularımı tarif etmem imkansız. Maç esnasında dolu tribünleri görünce tüylerim diken diken oldu. Bu onur, parayla pulla satın alınamaz. Bizi sadece bayrağımız ve vatanımız motive eder."rini sarfetti.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:20
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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