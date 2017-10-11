 Destan yazdılar – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Destan yazdılar

    Destan yazdılar

    Bakan Bak, Ampute Milli Takımı’na övgüler dizdi, “Unutulmayacak bir geceydi” dedi

    AMPUTE Milli Takımı'nın zaferine şahitlik eden isimlerden olan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan övgü dolu sözler... Millilerin Avrupa Şampiyonluğu ile gururlandıklarını belirten Bakan Bak, "Aslan yürekli sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Bize muhteşem bir gece yaşattılar ve destan yazdılar" dedi. Atmosferin çok güzel olduğuna da değinen Osman Aşkın Bak, "Onların şampiyonluğu, herkesi duygulandırdı. Bütün milletimiz, ülkemiz, vatandaşlarımız kenetlendi. Yürekten kutluyorum ve başarılarına yenilerine ekleyeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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