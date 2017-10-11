Bakan Bak, Ampute Milli Takımı’na övgüler dizdi, “Unutulmayacak bir geceydi” dedi

AMPUTE Milli Takımı'nın zaferine şahitlik eden isimlerden olan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan övgü dolu sözler... Millilerin Avrupa Şampiyonluğu ile gururlandıklarını belirten Bakan Bak, "Aslan yürekli sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Bize muhteşem bir gece yaşattılar ve destan yazdılar" dedi. Atmosferin çok güzel olduğuna da değinen Osman Aşkın Bak, "Onların şampiyonluğu, herkesi duygulandırdı. Bütün milletimiz, ülkemiz, vatandaşlarımız kenetlendi. Yürekten kutluyorum ve başarılarına yenilerine ekleyeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.