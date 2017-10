TÜRKİYE'NİN GURURLARINA ÖDÜL YAĞIYOR

Kazanılan şampiyonlukla birlikte, ülkeye büyük sevinç yaşatan Milli takım için sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi prim vereceğini açıkladı.

ENGELLİLERİN SPONSORU TURKCELL'DEN ŞAMPİYONLARA TAM DESTEK

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu olunca, ay-yıldızlılara kupadan sonraki ikinci ödül engelli sporlarının tek sponsoru ve Ampute Milli Takımı'nın ana sponsoru olan Turkcell'den geldi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Avrupa Şampiyonları'na 200 bin TL tutarındaki ödülü takdim etti.



"MİLLİ TAKIMIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Ampute Milli Takımı'nın bugüne kadar başardıklarıyla hep göğsümüzü kabarttığını dile getiren Bütün "Bu çocuklar, hem oynadıkları oyunla, hem azimleriyle, hem de Türkiye sevgileriyle kalplerimizi fethetti. Onlar yürekleriyle oynadılar ve Avrupa Şampiyonluğu'nu ülkemize hediye ettiler. Biz Turkcell olarak, Türk sporu adına onlara ve tüm engelli sporcularımıza destek olduk. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Biliyoruz ki aslında Avrupa şampiyonu olup, bayrağımızı gönderin en üstüne çekmek onlar için ödüllerin en büyüğü. Ampute Milli Takımımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Şampiyonluklar gelir ve geçer ama Ampute Milli Takımımızın gönüllerimizdeki edindiği yer hiçbir zaman kaybolmaz" dedi.



YILDIRIM DEMİRÖREN İLE AMPUTE MİLLİ TAKIMI BİR ARAYA GELİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile 11 Ekim Çarşamba günü bir araya gelecek. Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takım teknik heyet ve sporcularının yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katılacağı Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleşecek. TFF Yönetimi'nin toplanıp karar aldıktan sonra Ampute milli takımına verilecek primin açıklanacağı da gelen haberler arasında.



DEMET AKALIN 20 BİN

Şarkıcı Demet Akalın'da milli takımın başarısına kayıtsız kalmayan isimlerden oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Helal cocuklara bir 20 milyar prim de tüm beni takip eden guzel canlar adina gitsin o zaman aslanlara" notunu düştü.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 200 BİN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan'ı Melih Gökçek yaptığı açıklamada, "A Milli Futbol takımının başarısızlığının ardından, Ampute Milli Takımı'nın yüzümüzü güldürdü. Bu gençlere sahip çıkmaz hepimizin boynunun borcu. Milli takım forma giyen her oyuncuya 200 Bin TL prim vereceğiz. Futbolcu transferlerine harcanan paralardan sonra, bizim verdiğimiz pirim bir şey değil" dedi.