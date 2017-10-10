 TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR

    TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına rağmen ay-yıldızlılarımızı unutmadı. , “İngiltere’yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum” ifadesini kullandı

    İngiltere zaferiyle Avrupa Şampiyonluğu'nu ilan eden Ampute Milli Takımı'nı ilk tebrik edenlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yoğun programına rağmen ay-yıldızlarımızın mücadelesini takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Twitter hesabından tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

    KÜLLİYE'YE ÇIKACAKLAR
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra telefon aracılığıyla Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Takım'ın kaptanı Osman Çakmak ile görüştü. Ukrayna'daki toplantısını yarıda kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakmak'a, kendilerini Külliye'de ağırlayacağını söyleyip, "Seni Milli Takım'a almak lazım. A Milli Takım'dakilerde ruh yok" sözlerini sarfetti.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.