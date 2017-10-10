TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına rağmen ay-yıldızlılarımızı unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İngiltere’yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum” ifadesini kullandı
KÜLLİYE'YE ÇIKACAKLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra telefon aracılığıyla Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Takım'ın kaptanı Osman Çakmak ile görüştü. Ukrayna'daki toplantısını yarıda kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakmak'a, kendilerini Külliye'de ağırlayacağını söyleyip, "Seni Milli Takım'a almak lazım. A Milli Takım'dakilerde ruh yok" sözlerini sarfetti.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:59
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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