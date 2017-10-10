Türk taraftarlardan Hakan Çalhanoğlu'na sitem

A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ile oynadığı maç sonrası sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarlara imza dağıttı. Bu sırada bir taraftar, "Neden oynamıyorsunuz" diye yıldız oyuncuya sitem etti.

İzlanda'ya 3-0 mağlup olduktan sonra 2018 Dünya Kupası umutlarını yitiren A Milli Takım, I Grubu son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından bir grup gurbetçi taraftar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Ancak morallerin bozuk olduğu gözlenen ay-yıldızlılarda sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vererek imza dağıttı. Milan forması giyen yıldız oyuncu imza dağıtırken, bir taraftar, "Niye oynamıyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.

