 Türk taraftarlardan Hakan Çalhanoğlu'na sitem – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Türk taraftarlardan Hakan Çalhanoğlu'na sitem

    Türk taraftarlardan Hakan Çalhanoğlu'na sitem

    A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ile oynadığı maç sonrası sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarlara imza dağıttı. Bu sırada bir taraftar, "Neden oynamıyorsunuz" diye yıldız oyuncuya sitem etti.

    İzlanda'ya 3-0 mağlup olduktan sonra 2018 Dünya Kupası umutlarını yitiren A Milli Takım, I Grubu son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından bir grup gurbetçi taraftar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Ancak morallerin bozuk olduğu gözlenen ay-yıldızlılarda sadece Hakan Çalhanoğlu taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vererek imza dağıttı. Milan forması giyen yıldız oyuncu imza dağıtırken, bir taraftar, "Niye oynamıyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:57
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