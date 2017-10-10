TRİBÜNLER BOŞ KALMADI!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. ve son maçında Türkiye, deplasmanda Finlandiya ile karşılaştı. Turku şehrinde oynanan mücadelede tribünler büyük ölçüde doldu. Turku'daki 9 bin 372 kişi kapasiteli Veritas Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 6 bin 613 taraftar karşılaşmayı tribünden izledi. Karşılaşma için çok sayıdaki Türk taraftar da tribündeki yerini aldı.