 TRİBÜNLER BOŞ KALMADI! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    TRİBÜNLER BOŞ KALMADI!

    TRİBÜNLER BOŞ KALMADI!
    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. ve son maçında Türkiye, deplasmanda Finlandiya ile karşılaştı. Turku şehrinde oynanan mücadelede tribünler büyük ölçüde doldu. Turku'daki 9 bin 372 kişi kapasiteli Veritas Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 6 bin 613 taraftar karşılaşmayı tribünden izledi. Karşılaşma için çok sayıdaki Türk taraftar da tribündeki yerini aldı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:29
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