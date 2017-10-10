TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun yerine göreve Abdullah Avcı'nın getirileceği haberleri üzerine açıklama yayımladı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Mircea Lucescu'nun geleceği tartışılmaya başlandı ve ortaya flaş bir iddia atıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Kasım ayı sonunda kadar Mircea Lucescu'yu görevden almayı düşündüğü öne sürülürken, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Milli Takım'ın başına getireceği iddia edilmişti.
TFF'den bu konuyla alakalı flaş bir açıklama geldi. TFF, Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı'nın geçeceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.
İŞTE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN YAPILAN O AÇIKLAMA:
"Bugün bir ajans tarafından, "Demirören kararlı!… Lucescu'nun yerine!.." başlığı ile bir haber yayınlanmıştır.
Bu haberde ortaya atılan ve herhangi bir dayanağı olmayan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtir, durumu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.
Türkiye Futbol Federasyonu"
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:11
-
TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Toplam 1
Yorum
Ufukhan Kurşun Avcı'nın Terimde önce milli takımdan niçin kovulduğunu hatırlayalım milli Takıma tarihinde hiç bir hocanın yaşatmadığı yenilgileri yaşattı,
-
CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF
Toplam 11
Yorum
BOŞ LAF Geçen senede tolgaya 20 30 m ler istiyodunuz elinizde patladı neden bjk nin topçuları 2 hafta iyi oynayınca 20 mden kapı açıyolar sizde kapı
-
Castillo’dan futbol resitali
Toplam 2
Yorum
metin satilmasi buyuk hata olur duz siradan oyunculardan biktik
TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.