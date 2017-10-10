 TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

    TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

    , A Milli Takım teknik direktörü 'nun yerine göreve 'nın getirileceği haberleri üzerine açıklama yayımladı.

    A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılamamasının ardından 'nun geleceği tartışılmaya başlandı ve ortaya flaş bir iddia atıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Kasım ayı sonunda kadar 'yu görevden almayı düşündüğü öne sürülürken, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü 'yı Milli Takım'ın başına getireceği iddia edilmişti.

    TFF'den bu konuyla alakalı flaş bir açıklama geldi. TFF, Lucescu'nun yerine 'nın geçeceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

    İŞTE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

    "Bugün bir ajans tarafından, "Demirören kararlı!… Lucescu'nun yerine!.." başlığı ile bir haber yayınlanmıştır.

    Bu haberde ortaya atılan ve herhangi bir dayanağı olmayan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtir, durumu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

    "

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:11
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