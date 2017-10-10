SORUMLUSU BENİM
Rumen teknik adam, “İzlanda maçında sahada olsaydım ilk golü yemezdik. Ayrıca ilk maç Finlandiya, sonra İzlanda olsaydı daha farklı olurdu. Mental olarak bir problem var, sistemde sorun yok” dedi
ÖNCE FİNLANDİYA OLSA...
İzlanda'nın Avrupa futbolundan farklı bir oyun oynadığını belirten Luce, "Göze hoş gelen bir futbol değil. Basit, uzun top, hava topları, fizik gücü kullanma. Kolay değil onlara karşı oynamak. İlk maçımız Finlandiya, sonra İzlanda olsaydı daha farklı olurdu" dedi. KULÜPLERE İŞ DÜŞÜYOR
"DÜNYA Kupası'na gidemememiz benim hatam" diyen Rumen hoca, "Mental olarak bir problem var. Sistemde pek sorun yok. Bu oyuncularla daha güzel şeyler yapabiliriz. Ama önce kendi kulüplerinde oynamaları lazım. Kulüplerin de oyuncuları milli takıma hazırlaması gerek" diye konuştu.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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