 SORUMLUSU BENİM – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    SORUMLUSU BENİM

    SORUMLUSU BENİM

    Rumen teknik adam, “İzlanda maçında sahada olsaydım ilk golü yemezdik. Ayrıca ilk maç Finlandiya, sonra İzlanda olsaydı daha farklı olurdu. Mental olarak bir problem var, sistemde sorun yok” dedi

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea , 2-2 berabere biten Finlandiya maçından sonra dört maçlık genel bir değerlendirme yaptı. Konuşmasına Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı kutlayarak başlayan Luce, "Onlarla bir ay boyunca Riva'daydık. Hemen hemen hepsini tanıyorum. Bu başarıyı yakalayacaklarını biliyordum" dedi. MAÇLARA çok kısa sürede hazırlanmak zorunda kaldıklarını belirten Lucescu, "Gördük ki ikinci maçları aldık. Toplantılar ve çalışmalar sonrası oyuncuların daha iyi olduğunu gördük. Antrenörü 'Orkestra şefi' gibi düşünün. İzlanda maçında sahada olsaydım ilk golü yemezdik. Golden sonra disiplinden koptuk" ifadesini kullandı.

    ÖNCE FİNLANDİYA OLSA...
    İzlanda'nın Avrupa futbolundan farklı bir oyun oynadığını belirten Luce, "Göze hoş gelen bir futbol değil. Basit, uzun top, hava topları, fizik gücü kullanma. Kolay değil onlara karşı oynamak. İlk maçımız Finlandiya, sonra İzlanda olsaydı daha farklı olurdu" dedi. KULÜPLERE İŞ DÜŞÜYOR
    "DÜNYA Kupası'na gidemememiz benim hatam" diyen Rumen hoca, "Mental olarak bir problem var. Sistemde pek sorun yok. Bu oyuncularla daha güzel şeyler yapabiliriz. Ama önce kendi kulüplerinde oynamaları lazım. Kulüplerin de oyuncuları milli takıma hazırlaması gerek" diye konuştu.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    SORUMLUSU BENİM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.