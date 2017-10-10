SİL BAŞTAN KADRO
Lucescu, İzlanda 11’inden 7 değişiklik yaptı. Kadrodan çıkartılanların dışında Topal ve Emre’yi de kulübeye çekti
OZAN SAĞ BEKE
Rumen çalıştırıcı bu 7 oyuncunun yerine ilk 11'de Ozan Tufan, Ömer Toprak, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu'nu oynattı. İzlanda maçındasağ bekte oynayan Kaan'ın da olmaması nedeniyle bu mevkide Ozan görev yaptı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
SİL BAŞTAN KADRO haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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