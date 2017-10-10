SİL BAŞTAN KADRO

Lucescu, İzlanda 11’inden 7 değişiklik yaptı. Kadrodan çıkartılanların dışında Topal ve Emre’yi de kulübeye çekti

Dünya Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda yenilgisi sonrası Rusya'ya havlu atan A Milli Takımı, Finlandiya karşısına 7 değişiklikle çıktı. Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin ile kart cezalısı Caner Erkin kadroda yer almadı. Son idmanda sakatlanan Kaan Ayhan da kadroda yer almadı. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İzlanda maçında ilk 11'de oynattığı Mehmet Topal ve Emre Belözoğlu'na da ilk 11'de şans vermedi.



OZAN SAĞ BEKE

Rumen çalıştırıcı bu 7 oyuncunun yerine ilk 11'de Ozan Tufan, Ömer Toprak, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu'nu oynattı. İzlanda maçındasağ bekte oynayan Kaan'ın da olmaması nedeniyle bu mevkide Ozan görev yaptı.