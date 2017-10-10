RIDVAN DİLMEN'DEN SERT ARDA SÖZLERİ
Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Mustafa Denizli ile birlikte katıldığı Futbolun Zirvesi programında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
"ARDA'YI MI, TARKAN'I MI TANIRLAR?"
Arda ile uzun süredir bir kere görüştüm. Mustafa Denizli hocam yıllarca antrenörlük yaptı, 3-0 mağlubiyetten sonra güldü, 5 attı sonra. Tarkan benim hayran olduğum biri, bayılıyorum. Konserine giderim. Tarkan dünya çapında bir sanatçıdır. Singapur'da Arda'yı mı, Tarkan'ı mı tanırlar? Bana göre 1 numara.
"BİZİM KISKANÇLIĞIMIZ VAR"
Bu adam Barcelona'da, daha önce Atletico Madrid'de oynadı. Çok fazla para kazanıyor, kızlarla fotoğrafları falan çıkıyor. Bizim kıskançlığımız var. Güzel bir kız görsün, Allah sahibine bağışlasın demez, oh der. Rıdvan'a bak, NTV'den, Tivibu'dan, TRT'den para alıyor, götürüyor der. Aylardır oynamayan bir oyuncuysa, oynatma Arda'yı o zaman. Hocası Arda'nın tecrübesinden faydalanmak istemiştir. Hiçbir maçı 90 dakika tamamlamadı galiba.
"ARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI"
Arda'nın yaşantısını konuşabiliriz, Tarkan gibi yaşasaydı... Arda kimseye hayır demeyen, arkadaşının babası bize bağlanır mısın diyince, bağlanan biri... Rıdvan abiye ayıp olmasın, Sinan abiye ayıp olmasın... Ayıp, Türkiye futbol tarihinin 1 numarasıdır, tanıtım açısından. Kendini korusaydı, 3 tane heykelini dikerdik.
"ARDA DEĞERLİ BİR KARDEŞİMİZDİR"
Arda değerli bir kardeşimizdir. Son 1 yıldır oynamayacağını hissedince gitmesi gerekirdi bence. İyi olsun. Lucescu ile devam etsin, etmesinde değilim. Arda ben gelmiyorum dese ne yapacaktın? Kolayını seçebilirdi. Bizim değerlerimize sahip çıkalım.
"MADEM KUMAR OYNUYORDU..."
Arda kumarbaz oldu, geceleri otele kadın getiren oldu milli takıma almamak için. Tuzağı kurdular. Çıkın, bu kamp döneminde yazılanlar doğdudur ya da değildir diyin. Madem kumar oynuyordu, otele kadın atıyordu, niye geri döndü? Yapmayın. O da genç.
"%100 MEDYA MANİPİLASYONU"
Biz de hata yaptık. Bilal abiye vurması doğru mu? Tabii ki de değil. Bu %100 medya manipülasyonu, proje. Bu 5 oyuncuyu nasıl götürürüz dediler, böyle dediler. Vatandaş aa biz burada ölelim, o orada kumar oynasın dediler. Birisi tweet atıyor sabahlara kadar otele kadın atıyor diye. Algı oluştu, çocuk antipatik oldu. 3-4 maç kötü oynasın.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:37
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ÖZBEK: “NE MUTLU GALATASARAYLIYIM”
Toplam 1
Yorum
taraftar NE MUTLU Kİ TÜRKÜM.
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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Toplam 35
Yorum
gsssss romanyalımısın kardes ben sıfır puanla dönmeyi ama yyılmaz vuralla devam etmeyi dilerdim
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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Toplam 35
Yorum
gsssss romanyalımısın kardes ben sıfır puanla dönmeyi ama yyılmaz vuralla devam etmeyi dilerdim
RIDVAN DİLMEN'DEN SERT ARDA SÖZLERİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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