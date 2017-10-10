 Play-off bileti Hırvatistan’ın – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Play-off bileti Hırvatistan’ın

    Play-off bileti Hırvatistan’ın
    Grubumuzda diğer bir maçta Ukrayna'yı 2-0 yenen Hırvatistan, play-off oynama hakkı kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci 45'inde Kramaric'in golleriyle 3 puanı kapan Hırvatlar, İzlanda'nın ardından 20 puanlı grubu 2. bitirdi. Ukrayna ise 17 puanla 3.'lükte kaldı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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