 PERİ MASALI DEVAM EDİYOR! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    PERİ MASALI DEVAM EDİYOR!

    PERİ MASALI DEVAM EDİYOR!
    , Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nun son maçında Kosova'yı 2-0 yendi ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na kaldı. EURO2016'dan sonra da devam peri masalı devam eden İzlanda, dün taraftarı önünde Kosova ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup etmeyi başan İzlanda, 22 puanla grubu ilk sırada tamamladı ve 2018 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. İzlanda'ya Kosova karşısında galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Gylfi Sigurdsson, 68'de de Johann Gudmundsson kaydetti.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:37
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