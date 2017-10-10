 MİLLİ TAKIM'A ZÜĞÜRT TESELLİSİ – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    MİLLİ TAKIM'A ZÜĞÜRT TESELLİSİ

    MİLLİ TAKIM'A ZÜĞÜRT TESELLİSİ

    2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi'nde 2. Torbada yer alacak olması.

    Karşılaşma öncesi 25'inci sırada yer alan A Milli Takım, Finlandiya'dan 1 puan alarak tekrar 24'üncü sıraya yükseldi ve torba düşmemiş oldu.

    UEFA Uluslar Ligi'nde maçlar 2018'in Eylül ayında başlayacak. 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak son 4 ülkeyi belirleyecek Uluslar Ligi play-off maçları ise 2020'nin Mart ayında oynanacak.

    Uluslar Ligi'ndeki kümelere yerleştirmede, UEFA'nın milli takımlar sıralama sistemi kullanılacak.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:50
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