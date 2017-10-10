MİLLİ TAKIM'A ZÜĞÜRT TESELLİSİ
2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi'nde 2. Torbada yer alacak olması.
Karşılaşma öncesi 25'inci sırada yer alan A Milli Takım, Finlandiya'dan 1 puan alarak tekrar 24'üncü sıraya yükseldi ve torba düşmemiş oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde maçlar 2018'in Eylül ayında başlayacak. 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak son 4 ülkeyi belirleyecek Uluslar Ligi play-off maçları ise 2020'nin Mart ayında oynanacak.
Uluslar Ligi'ndeki kümelere yerleştirmede, UEFA'nın milli takımlar sıralama sistemi kullanılacak.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:50
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK ŞU TERİM LOBİSİNİN HARCADIĞI VE BU ENTRİKALARIN BİTMEYECEĞİ GERÇEĞİYLE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAM DİYEN (RASİM KARA) NEDEN GETİRİLMEZ ACABA...!?
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KAHVALTI BİLE YASAK!
Toplam 9
Yorum
baksoy Bir kulüp bu kadar hizmet etmiş futbolcusuna bu şekilde davranır mı ?
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KAAN AYHAN SAVAŞI
Toplam 4
Yorum
aynen bence de bjk çekilsin aradan fiyat yükseltmeye gerek yok. zaten bjknin 2 kadrosu var biri barça diğeri madrid. hergün antrenmanda el classico oynuyor
MİLLİ TAKIM'A ZÜĞÜRT TESELLİSİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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