 MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!

    MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!

    , TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

    , TRT Spor'da yayınlanan Futbolun Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu.

    Tecrübeli teknik direktörün açıklamaları şu şekilde;

    "Lucescu yerine başka bir isim haberleri her gün çıkıyor. Türkiye'de bu tarz haberler hep çıkar. Federasyon'un bu haberi yalanlamasına bile gerek yoktu. Her şey süt liman değil. Bazen böyle çalkantılı dönemler olacaktır. Türkiye'nin Milli Takım'dan beklentileri fazla oluyor. Başarısız olduğumuzda anormal diplere vurduruyoruz."

    "Milli Takım'ın geleceğini sorgulayacak kişi ben değilim"

    Birisi diyor ki Federasyon istifa edecek. Nereden biliyorsun bunu? Gerçek olmayan bir cümle için yarım saat bunu konuşabiliriz. Lucescu, ben buradan ayrılıyorum demediği sürece, böyle haberlere kulak asmamak lazım. Lucescu'nun Milli Takım'daki geleceğini sorgulayacak kişi ben değilim.

    "Sahalardan çekilmedim"

    "Rıdvan Dilmen, sahalardan çekildim ben dedi. Bunun için Lucescu hakkında konuşabilir istediği kadar. Ben sahalardan çekilmedim daha. Rıdvan, açık açık söyledi çekildiğini ama ben çekilmedim. Benim Türkiye'de görev yaptığım yerler belli. Başkası hakkında karar verecek sözde bulunmam mümkün değil. Hele bu kişi benim meslektaşım ise hiç veremem.

    Milli Takım teknik direktörlüğü için herkes kadar ben de teklif bekledim. Sonuçta bu işi yapıyoruz. Yıldırım Demirören, benim kulüp başkanlık yaptığım süre içinde başkanlığımı yapmıştı."

    "Arda'nın da hataları var"

    "Arda'nın tabii ki hataları var. Orada sadece 15 saniyelik görüntüden dolayı yargılamamak gerekir diyorum. Acı tebessümü sen gülme olarak verirsen yüklenirler sana."

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:11
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