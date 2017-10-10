LUCESCU, TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINDA
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Avrupa U21 Şampiyonasında Türkiye-Macaristan maçını takip edenler arasındaydı.
Lucescu'nun yanı sıra Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı direktörü Tayfur Havutçu ve Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan da maçı takip edenler arasındaydı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:34
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''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''
Toplam 8
Yorum
zz61 yeni tarz 2010-2011 ler yaşanabilir bu adam kulüp kurtarma konusunda başarılı(!) hem artık deneyimli.kalmalı.Türk futbolu mu haha güldürmeyn
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TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET
Toplam 2
Yorum
vbds dışrıdn olduğun kdr shdn olsydın en iyi klci olurdun tolg
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Eski futbolcular terörist başı Gülen ile aynı karede
Toplam 5
Yorum
galahhh ya bu fetöcüller hep galatasaraylimis
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