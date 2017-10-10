 LUCESCU, TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINDA – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    LUCESCU, TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINDA

    LUCESCU, TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINDA

    Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Avrupa U21 Şampiyonasında Türkiye-Macaristan maçını takip edenler arasındaydı.

    Mircea Lucescu Türkiye'nin Macaristanla karşılaştığı Avrupa U21 Şampiyonası maçını tribünden takip etti.

    Lucescu'nun yanı sıra Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı direktörü Tayfur Havutçu ve Emre Mor'un eski menajeri da maçı takip edenler arasındaydı.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:34
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