 KAPTANLIK BANDI SELÇUK İNAN’A – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    KAPTANLIK BANDI ’A

    KAPTANLIK BANDI SELÇUK İNAN’A
    Türkiye'nin Finlandiya ile oynadığı gruptaki son maçında sahaya Selçuk İnan kaptan olarak çıktı. Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması, Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal'ın da yedek kulübesinde yer alması nedeniyle kaptanlık pazubandını G.Saray'ın tecrübeli ismi taktı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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