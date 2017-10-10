 KAAN AYHAN KADRODAN ÇIKARTILDI – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    KADRODAN ÇIKARTILDI

    <a href="/index/kaan-ayhan?id=2a097f8d-55bc-4c5b-a14b-37bfb390a337" class="" rel="tag">KAAN AYHAN</a> KADRODAN ÇIKARTILDI
    F.Düsseldorf forması giyen , mücadele öncesi kadrodan çıkartıldı. Önceki günkü antrenman sonrası sol üst adalesinde gerilme olduğu tespit edilen genç savunmacı, riske edilmedi ve kadroya dahil edilmedi. Ayhan'la birlikte kadrodan çıkartılan futbolcu sayısı 5'e yükseldi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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