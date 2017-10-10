 İKİNCİ TORBADA KALDIK – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    İKİNCİ TORBADA KALDIK

    İKİNCİ TORBADA KALDIK
    A MİLLİ Futbol Takımımız, dün akşam Finlandiya'ya kaybetse Euro 2020 elemelerine üçüncü torbadan girme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Ama 1 puan ay-yıldızlı ekibimize yetti ve 2. torbada kalmayı garantiledik. Biz kaybetsek, bugün Macaristan Faroe Adaları'nı yenseydi 3. torbaya gerileyecektik.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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