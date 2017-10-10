İKİNCİ TORBADA KALDIK

A MİLLİ Futbol Takımımız, dün akşam Finlandiya'ya kaybetse Euro 2020 elemelerine üçüncü torbadan girme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Ama 1 puan ay-yıldızlı ekibimize yetti ve 2. torbada kalmayı garantiledik. Biz kaybetsek, bugün Macaristan Faroe Adaları'nı yenseydi 3. torbaya gerileyecektik.