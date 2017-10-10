 Her şey ay-yıldız için – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Her şey ay-yıldız için

    Her şey ay-yıldız için
    TÜRK futbolseverler dün Ampute Milli Takımı için tek yürekti. Fenerbahçe, Galasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar, Vodafone Park'a akın etti. Maçı birlikte izleyen futbolseverler, ekibimize de büyük destek verdi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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