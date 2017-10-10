GAZİ ÇAKMAK, ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATTI

'Şırnak'ta komandoydu, mayına bastı ve sol bacağını kaybetti'. O şimdi Ampute Avrupa Şampiyonu takımın kaptanı; OSMAN ÇAKMAK. Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'yi son dakika golüyle yıktı ve Türkiye'yi Avrupa şampiyonluğuna taşıdı. Osman Çakmak, maçın ardından Avrupa şampiyonluğunun haklı gururunu yaşarken, duygularını da çok anlamlı sözlerle ifade etti. İşte Osman Çakmak'ın açıklamaları:



"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMİŞTİM"

Engelli camiasının yanında olan Engelsiz spora çok teşekkür ediyorum. Genel müdürüme bir söz vermiştim. Siz bizim maçları canlı verin biz de size kupayı getireceğiz demiştim. Bir şeyi çok istersen Allah da sana onu verir ya. Ben de bu kupayı çok kişiye söz verdimç İş yerimde genel müdürüme, yönetim kurulu başkanlarıma, komutanlarıma... Turnuvada hiç golüm yoktu. Cenab-ı Allah nasip etti, kariyerinin sonunda ay-yıldızlı formayla, kaptanlık pazubandıyla şampiyonluk golünü de sen getir. Bu golü kimin attığı önemli değil. Benim aslanlar gibi 13 tane kardeşim. Beraber mücadele ettik. Tekmeye kafaya attık.

"EMRE BELÖZOĞLU AŞIĞIYIM"

Bizi diğer takımla kıyaslamayın. Ben Emre Belözoğlu aşığıyım. O 5 numarayı giyiyor diye, ben de giyiyorum. Sabah çıkarken hocam 'İngilizler hiç yenilmemiş' dedi. 'Tamam da hocam, daha Türklerle oynamadılar ki"

"CUMHURBAŞKANIMIZA CANIMI FEDA EDERİM"

Teknik heyetimizle beraber, Türkiye bedensel engelliler federasyonu olarak çok yorulduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza da her platformda söylüyorum. Dünyada Ampute futbolu Türkiye'den sorulacak. Şu anlama gelmesin: Ben Türkiye'de kimse engelli olsun istemiyorum. Kimsenin gazi olmasını istemiyorum ama Avrupa'ya dünyaya biz tanıtacağız. Bizim kaleci Fatih Karakuş sabah kalkıp Fatih Allah'tan neyi çok istiyorsun diye sordum, "Recep Tayyip Erdoğan'la el sıkışmak" dedi. Fatih, senin bahsettiğin kişi bizim cumhurbaşkanımız ben ona canımı feda ederim. Ama sizi onun yanına göndereceğim söz.



