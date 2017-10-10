Futbol camiası Vodafone Park’taydı

TÜRKİYE-İngiltere maçına futbol camiasının önde gelen isimleri de ilgi gösterdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Mustafa Denizli ve birçok futbolcu da ay-yıldızlılara destek verdi.