 Futbol camiası Vodafone Park’taydı – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Futbol camiası Vodafone Park’taydı

    Futbol camiası Vodafone Park’taydı
    TÜRKİYE-İngiltere maçına futbol camiasının önde gelen isimleri de ilgi gösterdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Mustafa Denizli ve birçok futbolcu da ay-yıldızlılara destek verdi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbol camiası Vodafone Park’taydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.