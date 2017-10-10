EAFF Başkanı Widlak'tan TFF'ye teşekkür
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve EAFF Genel Sekreteri Simon Baker, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür etti.
TFF'den yapılan açıklamada, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un Mateusz Widlak ve Simon Baker ile bir araya geldiği bildirildi.
Widlak ve Baker'in TFF'nin garantörlüğü ile başlayan şampiyona süreci sonuncunda unutulmaz bir organizasyon gerçekleştirildiğini vurgulayarak TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'na teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.
İki yöneticinin, ampute futbolunun gelişimi, UEFA ilişkileri ve ampute futbolun paralimpik olması konusunda TFF'nin öncü rol almasının öneminden bahsettiği aktarıldı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 20:31
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''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''
Toplam 8
Yorum
zz61 yeni tarz 2010-2011 ler yaşanabilir bu adam kulüp kurtarma konusunda başarılı(!) hem artık deneyimli.kalmalı.Türk futbolu mu haha güldürmeyn
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TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET
Toplam 2
Yorum
vbds dışrıdn olduğun kdr shdn olsydın en iyi klci olurdun tolg
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Eski futbolcular terörist başı Gülen ile aynı karede
Toplam 5
Yorum
galahhh ya bu fetöcüller hep galatasaraylimis
EAFF Başkanı Widlak'tan TFF'ye teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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