DESTAN
Vodafone Park’ta dün akşam şölen vardı. 41 bin taraftar tribündeki yerini aldı, 13 koca yürek de İngiltere’yi yıktı. Ömer ve Osman’ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı
Ampute Futbol Milli Takımımız dün akşam büyük bir olaya imza attı. Avrupa Şampiyonası Finali'nde İngiltere ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren sahada üstünlüğünü hissettiren ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ömer Güleryüz'ün 25. dakikadaki golüyle öne geçen milliler, 50'de ise Westbrook'a engel olamadı. Yediği golün şokunu kısa sürede atlatan Türkiye, uzatma bölümlerinde Osman Çakmak'ın müthiş golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.?
TARİH YAZAN ADAMLAR
41 bin taraftarın desteğiyle İngiltere'yi yıkan Ampute Milli Takımımız, bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. Futbolcular gözyaşlarına engel olamazken, başlangıç düdüğünden itibaren takıma büyük destek veren taraftarlar da uzun süre stadı terk etmedi. Madalya töreninde de alkışları ve tezahüratlarıyla desteklerini sürdüren ay-yıldızlı taraftarlar, tüm takımı tribünlere davet etti.
AVRUPA'NIN KRALI TÜRKİYE
POLONYA 'NIN ardından finalde de İngiltere'yi deviren Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. İkinci kez bu arenada zirveye çıkan ay-yıldızlı ekibimiz, 2005 yılındaki şampiyonada da rakiplerine şans tanımamış, finalde ise Polonya'yı devirmişti.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:39
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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