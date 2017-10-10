 DESTAN – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    DESTAN

    Vodafone Park’ta dün akşam şölen vardı. 41 bin taraftar tribündeki yerini aldı, 13 koca yürek de İngiltere’yi yıktı. Ömer ve Osman’ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı

    Ampute Futbol Milli Takımımız dün akşam büyük bir olaya imza attı. Avrupa Şampiyonası Finali'nde İngiltere ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren sahada üstünlüğünü hissettiren ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ömer Güleryüz'ün 25. dakikadaki golüyle öne geçen milliler, 50'de ise Westbrook'a engel olamadı. Yediği golün şokunu kısa sürede atlatan Türkiye, uzatma bölümlerinde Osman Çakmak'ın müthiş golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.?


    TARİH YAZAN ADAMLAR
    41 bin taraftarın desteğiyle İngiltere'yi yıkan Ampute Milli Takımımız, bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. Futbolcular gözyaşlarına engel olamazken, başlangıç düdüğünden itibaren takıma büyük destek veren taraftarlar da uzun süre stadı terk etmedi. Madalya töreninde de alkışları ve tezahüratlarıyla desteklerini sürdüren ay-yıldızlı taraftarlar, tüm takımı tribünlere davet etti.



    AVRUPA'NIN KRALI TÜRKİYE
    POLONYA 'NIN ardından finalde de İngiltere'yi deviren Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. İkinci kez bu arenada zirveye çıkan ay-yıldızlı ekibimiz, 2005 yılındaki şampiyonada da rakiplerine şans tanımamış, finalde ise Polonya'yı devirmişti.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:39
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