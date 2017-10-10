 DEMİRÖREN'DEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    DEMİRÖREN'DEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ

    DEMİRÖREN'DEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Avrupa şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı'na prim vereceği iddia edildi.

    Beyaz TV'de program yorumculuğu yapan Sinan Engin, Demirören'in Ampute Milli Takımı için prim belirleyeceklerini söyledi.

    Sinan Engin, yaptığı açıklamada; "TFF başkanı Yıldırım Demirören ile konuştum. Yıldırım Demirören, 'İlk yönetim kurulumuzda Ampute Milli Takımı'na vereceğimiz primi belirleyeceğiz' dedi. Sayın Demirören bizim çağrımıza cevap verdi" diye konuştu.

    Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih gökçe de canlı yayına bağlanarak Ankara Belediye Meclisi'nde karar alacakalrını ve her bir sporcu ile teknik heyete adam başı 200 bin Tl prim vereceklerini açıkladı.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:06
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