DEMİRÖREN'DEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in Avrupa şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı'na prim vereceği iddia edildi.
Beyaz TV'de program yorumculuğu yapan Sinan Engin, Demirören'in Ampute Milli Takımı için prim belirleyeceklerini söyledi.
Sinan Engin, yaptığı açıklamada; "TFF başkanı Yıldırım Demirören ile konuştum. Yıldırım Demirören, 'İlk yönetim kurulumuzda Ampute Milli Takımı'na vereceğimiz primi belirleyeceğiz' dedi. Sayın Demirören bizim çağrımıza cevap verdi" diye konuştu.
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih gökçe de canlı yayına bağlanarak Ankara Belediye Meclisi'nde karar alacakalrını ve her bir sporcu ile teknik heyete adam başı 200 bin Tl prim vereceklerini açıkladı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:06
-
SİZİ DE UNUTMAYACAK!
Toplam 2
Yorum
seda ampute tmillilerimizde istek amac inanmislik vardi,digerlerinde ise paraya doyumsuzluk vardi,allah yürekten isteyene verir
-
DESTAN
Toplam 6
Yorum
wolverine82 Allah razı olsun hepinizden bu gururu bize yaşattığınız için
-
"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 26
Yorum
dalgamı geçiyorsun Kulüplerinde az oynayan futbolculardan bahsetmişsin.O zaman kadroya alma.Mehmet Topal,Arda,Volkan Şen neden izlanda maçında oynadı ?
DEMİRÖREN'DEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.