Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına rağmen ay-yıldızlılarımızı unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İngiltere’yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

İngiltere zaferiyle Avrupa Şampiyonluğu'nu ilan eden Ampute Milli Takımı'nı ilk tebrik edenlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yoğun programına rağmen ay-yıldızlarımızın mücadelesini takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Twitter hesabından tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.



KÜLLİYE'YE ÇIKACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra telefon aracılığıyla Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Takım'ın kaptanı Osman Çakmak ile görüştü. Ukrayna'daki toplantısını yarıda kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakmak'a, kendilerini Külliye'de ağırlayacağını söyleyip, "Seni Milli Takım'a almak lazım. A Milli Takım'dakilerde ruh yok" sözlerini sarfetti.