Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına rağmen ay-yıldızlılarımızı unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İngiltere’yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.
KÜLLİYE'YE ÇIKACAKLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra telefon aracılığıyla Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Takım'ın kaptanı Osman Çakmak ile görüştü. Ukrayna'daki toplantısını yarıda kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakmak'a, kendilerini Külliye'de ağırlayacağını söyleyip, "Seni Milli Takım'a almak lazım. A Milli Takım'dakilerde ruh yok" sözlerini sarfetti.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:47
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Klima rötar yaptırdı
Toplam 3
Yorum
ÖMER PARANIN GÖZÜNÜ KÖR ETMEYEN İNSAN KALDIMI MEHMET SEN ANCAK KENDİNİ YORARSIN
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
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Şevket CAN gönderilmesi gereken Demirören,Güneşi gündeme getirp,Okları Luce yönlendiriyor, Mucizelere kalmış Dünaya kupasına katılmak suçlu Luce olamaz
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Türk taraftarlardan Hakan Çalhanoğlu'na sitem
Toplam 4
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Ali Osman Veziroğlu Dünaya kupasın katılmak mucizelere kalmış,Lucescu göreve geriliyor,daha önce neredeydin,Gökhan Töere kavgasında neredeydin Terim suçlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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