BURUK ELVEDA

Dünya Kupası’na havlu atan Türkiye, son maçında Cenk Tosun’un golleriyle 2 defa üstünlük kurmasına rağmen Finliler’e yakalandı, grubunu 15 puanla 4. sırada bitirdi

İ zlanda bozgunuyla Rusya'daki hayallerimizin yıkılmasından sonra gruptaki son maçımızda Finlandiya deplasmanında prestij mücadelesi yaptık. İzlanda 11'inden 7 değişiklikle çıktığımız mücadelede son yarım saatte iki kez öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık. İlk yarıda geceye damgasını vuran Cenk Tosun'la Fin kalesinde tehlike yaratırken, rakibimiz de iki kez Volkan'ı yokladı ama sonuç alamadı.



TOSUN'DAN JENERİKLİK GOL

Golsüz sona eren ilk yarının ardından Finlandiya önünde 57'de Cenk Tosun'un jeneriklik golüyle öne geçtik. Ceza sahası dışında rakibini klas bir çalımla ekarte eden Beşiktaşlı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya gönderdiği füze gibi sert bir vuruş çıkardı; kaleci yerinden kıpırdayamadı bile. Fakat son 15 dakikada yine savunma hatalarımız baş gösterdi ve gol atmaya niyeti olmayan Finlandiya'ya fırsat verdik. Arajuuri 76'da defansın hatasını affetmedi ve eşitilği sağladı. 83'te tekrar sahneye çıkan Cenk Tosun, ikinci kez ağları buldu. Ancak bu sevincimiz 4 dakika sürdü ve Finlandiya Pohjanpalo'yla maçın sonucun ilan etti.