BURUK ELVEDA
Dünya Kupası’na havlu atan Türkiye, son maçında Cenk Tosun’un golleriyle 2 defa üstünlük kurmasına rağmen Finliler’e yakalandı, grubunu 15 puanla 4. sırada bitirdi
TOSUN'DAN JENERİKLİK GOL
Golsüz sona eren ilk yarının ardından Finlandiya önünde 57'de Cenk Tosun'un jeneriklik golüyle öne geçtik. Ceza sahası dışında rakibini klas bir çalımla ekarte eden Beşiktaşlı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya gönderdiği füze gibi sert bir vuruş çıkardı; kaleci yerinden kıpırdayamadı bile. Fakat son 15 dakikada yine savunma hatalarımız baş gösterdi ve gol atmaya niyeti olmayan Finlandiya'ya fırsat verdik. Arajuuri 76'da defansın hatasını affetmedi ve eşitilği sağladı. 83'te tekrar sahneye çıkan Cenk Tosun, ikinci kez ağları buldu. Ancak bu sevincimiz 4 dakika sürdü ve Finlandiya Pohjanpalo'yla maçın sonucun ilan etti.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:59
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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