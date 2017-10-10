 Bilal Erdoğan'dan şampiyonluk yorumu – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Bilal Erdoğan'dan şampiyonluk yorumu

    Bilal Erdoğan'dan şampiyonluk yorumu
    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da dünkü tarihi maçı izleyenler arasındaydı. Gururlandıklarını belirten Bilal Erdoğan, "Ampute futboluna Türkiye'nin ismini çok büyük harflerle kazımış olduk. Milli Takımımız, hak ettikleri bir kupa kazandı. Bundan sonra da başarıları devam edecektir. Müthiş bir keyif aldık. İnşallah devamını da izleriz" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:27
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