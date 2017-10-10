Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na tebrik mesajları

Vodafone Park'taki final karşılaşmasından sonra Ampute Milli Takımı'nın şampiyonluğu, sosyal medyada büyük yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe, Galatasaray,Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor gibi birçok kulüp ile sporcu resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.



TFF: "SPOR TARİHİMİZE GEÇEN BAŞARININ MİMARLARINA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİZ"

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımı'nı gönülden kutlar, spor tarihimize geçen başarının mimarlarına yürekten teşekkür ederiz.



HİDAYET TÜRKOĞLU: "AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZI BU MUHTEŞEM ZAFER İÇİN KUTLARIM"

"İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Ampute Milli Futbol Takımımızı bu muhteşem zafer için kutlarım!"



KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI: "HELAL OLSUN SİZE"

"Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Milli Takımımızı kutluyoruz. Helal olsun size"



?FENERBAHÇE: "AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYOR, BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"

"Ampute Futbol Milli Takımımız, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 skorla mağlup ederek şampiyon olmuştur. Unutulmaz bir başarıya imza atarak ülkemizin gurur kaynağı olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."



GALATASARAY: "ALNINIZDAN ÖPÜYORUZ ÇOCUKLAR"

"Avrupa Şampiyonu olan ülkemizin gururu Ampute Milli Futbol Takımımızı gönülden kutluyoruz! Alnınızdan öpüyoruz çocuklar"



BEŞİKTAŞ: "GURUR DUYUYORUZ"

"Harikasınız. Finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek EAFF Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız ile gurur duyuyoruz."



?TRABZONSPOR: "BİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATAN AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZI KUTLUYORUZ"

"Avrupa Şampiyonluğu'nu ülkemize getirerek bize büyük bir gurur yaşatan Ampute Milli Futbol Takımımızı kutluyoruz! Helal olsun size!"



?BURSASPOR: "TEŞEKKÜR YETMEZ AYAKTA ALKIŞLIYORUZ"

"Türkiye Avrupa Şampiyonu. Teşekkür Yetmez Ayakta Alkışlıyoruz"



?KAYSERİSPOR: "DESTAN YAZDINIZ DESTAN "

" Destan Yazdınız Destan" Ampute Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonu. Sizinle gurur duyuyoruz



?KARDEMİR KARABÜKSPOR: "AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZI TEBRİK EDERİZ"

"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi yenerek şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımımızı tebrik ederiz!"

Öte yandan bir çok sporcu da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar ile Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.