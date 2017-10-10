 ‘Aslan yürekli evlatlarımız’ – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    ‘Aslan yürekli evlatlarımız’

    ‘Aslan yürekli evlatlarımız’
    GÖREVE geldiği günden bu yana tüm branşlardaki sporcuların heyecanını paylaşan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün Ampute Milli Takımı'nı da yalnız bırakmadı. Bitiş düdüğünün ardından tek tek futbolcuları tebrik eden Bakan Bak, "Bu aslan yürekli evlatlarımız, 80 milyona çok güzel bir akşam yaşattı. Tribüne gelip, bu aslan parçalarına destek veren taraftarlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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