GÖREVE geldiği günden bu yana tüm branşlardaki sporcuların heyecanını paylaşan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün Ampute Milli Takımı'nı da yalnız bırakmadı. Bitiş düdüğünün ardından tek tek futbolcuları tebrik eden Bakan Bak, "Bu aslan yürekli evlatlarımız, 80 milyona çok güzel bir akşam yaşattı. Tribüne gelip, bu aslan parçalarına destek veren taraftarlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.