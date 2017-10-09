TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR

Mithatpaşa, İnönü, Vodafone Park... Dolmabahçe, 70 yıllık futbol tarihinin en anlamlı gününü, yaşadı.



Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi 2-1 yenen Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonluğu getiren golleri Ömer ve Osman kaydetti.



Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin taraftar, Millilerimizi destekledi. Her renkten taraftar tribünde kol kola girerek birlik beraberlik mesajı verdi.







Mücadelede ilk 10 dakika golsüz geçildi.



Barış'ın şutunda top direkten döndü 13. dakikada gole çok yaklaştık!



Milli Takımımız, Ömer Güleryüz'ün 25. dakikada attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.







Dev maçta ilk yarı 1-0'lık üstünlüğümüzle sona erdi.



Mücadelede ikinci yarı başladı.



Kalemizde gol gördük. 50. dakikada İngiltere 1-1 yaptı. Karşılaşmada 4 dakika uzatma oynanacak.?



Uzatmalarda Osman Çakmak'ın golüyle skoru 2-1'e taşıdık.

PES ETMEYİP MEYDAN OKUYANLARIN TAKIMI

ALİCAN KURUYAMAÇ: (Şahinbey BLD) - Trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybetti.

FATİH KARAKUŞ: (Şahinbey BLD) - 5 yaşında iken elektrik çarpması sonucu kolu dirsekten kesildi.

MEHMET YUNSUR: (Şahinbey BLD) - Tarlada çalışırken sol ayağını saman makinesine kaptırdı.

FEYYAZ GÖZAÇIK: (Şahinbey BLD) - Doğuştan sağ bacağı yok.

MUHAMMET YEĞEN: (TSK Engelli SK) - Doğuştan bir bacağı kısa.

BARIŞ TELLİ: (İzmir BŞB) - 5 yaşında futbol oynarken ayağından araba geçti.

KEMAL GÜLEÇ: (TSK Engelli SK) - Şırnak'ta geçirdiği kazada ayağına taş düştü.

SERKAN DERELİ: (Pendik Belediye) - Doğuştan sol ayağı yok.

FATİH ŞENTÜRK: (Şahinbey Belediye): Motosiklet kazasında sol ayağını kaybetti

RAHMİ ÖZCAN: (Şahinbey Belediye): Doğuştan sağ bacağı yok.

ÖMER GÜLERYÜZ: (Yeditepe SK): Doğuştan sol ayağı kısa.

SELİM KARADAĞ: (Osmanlı Engelli SK): Doğuştan sağ kolu kısa.

OSMAN ÇAKMAK: (TSK Engelli SK) Şırnak'ta mayına basınca sol ayağını kaybetti.

TÜRKİYE - İNGİLTERE

STAT: Vodafone Park

YAYIN: TRT Spor

SAAT: 19:00

Gruptaki ilk maçında Almanya'yı 7-0'la geçen Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında Gürcistan'ı 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Milliler, gruptaki son maçında İspanya'yı 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yapmış ve çeyrek finale yükselmişti. Ay-Yıldızlılar çeyrek finalde son dünya şampiyonu Rusya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmanın ilk uzatma devresinin son dakikalarında Fatih Şentürk'ün harika golüyle 2-1 öne geçti. İkinci uzatma devresinde rakibine gol şansı vermeyen Ay-Yıldızlılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Öte yandan Rusya'dan Aslanbek Shakbulatov, mücadelenin 68. dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrasında hakem Mario Shmith'i iterek yere düşürdü ve hakem Shmith maçı tatil etti. Ay-Yıldızlılar, bu karar sonrasında büyük sevinç yaşadı.