"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA RUH KALMAMIŞ"

Aslen bir Tatar Türkü olan ve Finlandiya liginde 3 sezon gol krallığı sevinci yaşayan Atik İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı'nın çok yetenekli futbolculara sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak bu yetenekle paralel bir futbol ortaya koyamıyorlar. Türk Milli Takımı gerçekten çok kötü bir durumda. Türkiye'nin İzlanda'ya mağlup olmasını kesinlikle beklemiyordum. 15 sene önce Türkiye çok iyi bir takımdı ve Dünya Kupası'nda da başarılı oldu. O günden beri öyle bir takım gelmedi. Türk futbolu o dönemde tam bir patlama yaşamıştı. Şu an Türkiye'de kulüp takımları yükselişte. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubunda lider, Medipol Başakşehir yoluna devam ediyor. Galatasaray da çok formda. Türk kökenli biri olarak Finlandiya'dan gördüğüm, bu Türk Milli Takımı'nda ruh kalmamış. Türkiye, Dünya Kupası'nda olmayacağı için çok üzgünüm."

İsmail, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ve doğru bir yapılanma ile kısa sürede yeniden ayağa kalkabileceğine inandığını belirtti.



"Arda Barcelona'ya giderek büyük hata yaptı"

Atik İsmail, Türk Milli Takımı'nda son dönemde en çok eleştirilen isimlerden biri olan Arda Turan'ın da Barcelona'ya transfer olarak büyük bir hata yaptığını dile getirdi.

İsmail, Arda'nın son dönemde adını hiç duymadığını aktararak, "Arda hala Barcelona'da mı? Arda Turan, Barcelona'ya giderek büyük hata yaptı. Atletico Madrid'de kalmalıydı. Barcelona başka bir dünya. Arda, Barcelona'da oynayamıyor ve bu onun futbolunu her geçen gün geriye götürüyor." ifadelerini kullandı.







"Finlandiya çok moralli"

Atik İsmail, Finlandiya'nın son 3 maçında elde ettiği başarılı sonuçlarla moral bulduğunu kaydederek, "Özellikle son dakikada gelen golle Hırvatistan deplasmanında elde edilen beraberlik herkesi mutlu etti. Finlandiya çok moralli ama bu maça rahat çıkacak Türkiye'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Milli Takımı'nın kadrosunda, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da formasını giyen kaleci Hradecky'nin son dönemde performansının üst düzeyde olduğunu aktaran İsmail, "Finlandiya defansında ve orta sahasında da etkili isimler var. Forvet oyuncuları çok formda değil." şeklinde konuştu.



"Keşke Beşiktaş'ta uzun yıllar kalsaydım"

Beşiktaş'a 1978-1979 sezonunda HJK Helsinki'den transfer olduğunu anlatan Atik İsmail, o günler hakkında şunları söyledi:

"Beşiktaş o dönemde de çok iyi bir takımdı. Rasim Kara gibi müthiş bir kalecimiz vardı. 21 yaşında Beşiktaş'a transfer oldum. Helsinki'de doğmuştum ve ilk kez ülke dışında futbol oynuyordum. Türkiye'ye uyum sağlayamadım. Helsinki'yi çok özledim ve geri döndüm. Alışamadım bir türlü. Türk futbolu, Finlandiya futbolundan çok büyüktü. O zamanlar kendimi amatör gibi hissettim. Keşke Beşiktaş'ta uzun yıllar kalsaydım. Beşiktaş'tan sonra Belçika ve İsveç'te futbol oynadım."

İkiz kardeşi ile adlarını olimpiyat madalyalı Türk güreşçiler Celal Atik ve Adil Atan'dan aldıklarını belirten eski futbolcu, "Kardeşimin adı da Adil. Babam, Helsinki'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'ndan sonra adlarımızı böyle koymaya karar vermiş." ifadelerini kullandı.