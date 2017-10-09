TAKIM KURMAK ZOR
Lucescu, başarısızlığı yerlilerin süre bulamamasına bağladı - Milli Takım oyuncuları kulüplerinde yabancıların önünde olmalı - Türk antrenörlerin Milli Takım’a oyuncu yetiştirme görevleri var - Genç Türk yetenekler yurt dışına erken çıkıyor. Burada oynasınlar - Bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir Türk kulübü söyleyin. Böyle zor
'NEDEN TOPAL' YANITSIZ KALDI
Mircea Lucescu, soru-cevap bölümündeki yanıtlarıyla şaşırttı. Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan, milli oyuncuların süre bulamamasından yakınan Luce'ye kendi takımlarında oynayan Serdar Aziz veya Ömer Toprak'ı tercih etmeyip neden sahaya Mehmet Topal'ı sürdüğünü sordu. Rumen çalıştırıcı "Serdar Aziz bir idman yaptı, sonra sakatlığı nedeniyle düz koştu" derken Ömer Toprak ile ilgili bilgi vermedi. Başka pozisyonda oynayan Tolga Ciğerci'nin kendisine "Sakatım" dediği bilgisini paylaştı. Lucescu, Finlandiya maçından sonra daha geniş bir basın toplantısı yapacağını da kaydetti.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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