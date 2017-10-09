SORUNLARINIZI ÇABUK ÇÖZEMEZSiNiZ
Türk futbolunu yakından tanıyan Christoph Daum acı reçeteyi yazdı. Alman hoca “Birliktelik sorununuz var. 4 yıllık bir plana ihtiyacınız var. Her şeyden önce sabırlı olmalısınız” dedi
'POTANSİYELİNİZ VAR'
Tecrübeli teknik adam "Türkiye'de birliktelik sorunu var.Türkiye 2022 Dünya Kupası'na katılabilir. Bu potansiyel var ama öncelikle sabırlı olmalılar. Çünkü var olan sorunlar kısa sürede çözülmez. 4 yıllık bir proje belirlemeli ve buna sabırla sahip çıkmalılar" dedi. Daum sözlerini şöyle tamamladı: "Türk Milli Takımı'nda 3 grup oyuncu var. 1. Grup Türkiye'de büyüyen ve futbol eğitimini orada alanlar. 2. Grup Avrupa'da büyüyüp genç yaşta Türkiye'ye gidenler. 3. Grup ise Avrupa'da büyüyüp futbol eğitimini de Avrupa'da alanlar. Bu üç grup arasında birliktelik yok. Takım futbolu birlikte oynamıyor, yan yana oynuyor" ifadelerini kullandı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:03
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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