SORUNLARINIZI ÇABUK ÇÖZEMEZSiNiZ

Türk futbolunu yakından tanıyan Christoph Daum acı reçeteyi yazdı. Alman hoca “Birliktelik sorununuz var. 4 yıllık bir plana ihtiyacınız var. Her şeyden önce sabırlı olmalısınız” dedi

Türkiye'de çalıştığı dönemde Beşiktaş'ı 1, Fenerbahçe'yi 2 kez şampiyonluğa taşıyan Christoph Daum bu iki ekiple aynı zamanda 1'er Türkiye Kupası da kazanmıştı. Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan Alman çalıştırıcı çok işli-dışlı olduğu Türk futbolunun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Takım'ın İzlanda'ya yenilip Dünya Kupası'na katılma hakkını kaçırdığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı en büyük sorunun 'birliktelik' olduğunu söyledi. T-Online'a konuşan Christoph Daum, Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğunu, 2022 Katar için şimdiden kolları sıvaması gerektiğini söyledi.



'POTANSİYELİNİZ VAR'

Tecrübeli teknik adam "Türkiye'de birliktelik sorunu var.Türkiye 2022 Dünya Kupası'na katılabilir. Bu potansiyel var ama öncelikle sabırlı olmalılar. Çünkü var olan sorunlar kısa sürede çözülmez. 4 yıllık bir proje belirlemeli ve buna sabırla sahip çıkmalılar" dedi. Daum sözlerini şöyle tamamladı: "Türk Milli Takımı'nda 3 grup oyuncu var. 1. Grup Türkiye'de büyüyen ve futbol eğitimini orada alanlar. 2. Grup Avrupa'da büyüyüp genç yaşta Türkiye'ye gidenler. 3. Grup ise Avrupa'da büyüyüp futbol eğitimini de Avrupa'da alanlar. Bu üç grup arasında birliktelik yok. Takım futbolu birlikte oynamıyor, yan yana oynuyor" ifadelerini kullandı.