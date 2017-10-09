 OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN FLAŞ YORUM – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN FLAŞ YORUM

    OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN FLAŞ YORUM

    A Milli Takım oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Finlandiya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    A Milli Futbol Takımı oyuncularından Oğuzhan Özyakup, Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Oğuzhan 'Yabancı kuralı' hakkındaki soruya verdiği yanıtla gündem oldu.

    İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:

    Türk oyuncular olarak çok çalışmamız gerekiyor. Yabancılar çalışıyorsa biz 10 kat fazla çalışmalıyız. Artık 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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