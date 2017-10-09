OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN FLAŞ YORUM

A Milli Takım oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Finlandiya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Oğuzhan Özyakup, Finlandiya ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Oğuzhan 'Yabancı kuralı' hakkındaki soruya verdiği yanıtla gündem oldu.



İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:



Türk oyuncular olarak çok çalışmamız gerekiyor. Yabancılar çalışıyorsa biz 10 kat fazla çalışmalıyız. Artık 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor.