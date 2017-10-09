OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN FLAŞ YORUM
A Milli Takım oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Finlandiya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:
Türk oyuncular olarak çok çalışmamız gerekiyor. Yabancılar çalışıyorsa biz 10 kat fazla çalışmalıyız. Artık 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:31
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ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
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