MİLLİ KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ

Milli Takım'da Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve Caner Erkin çeşitli nedenlerden dolayı kadrodan çıkarılmıştı. Finlandiya ile oynanacak prestij maçında ise sahaya Lucescu'nun genç isimlere forma şansı tanıyacağı öğrenildi.

İşte A Milli Takımımızın Finlandiya karşısında beklenen ilk 11'i;

Kalede herhangi bir değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Rumen teknik adam kaleyi yine Volkan Babacan'a emanet edecek. Defans dörtlüsünde sağ bekte Sabri'ye şans tanıması beklenen Lucescu'nun, orta ikilide Çağlar ve Ömer'i sahaya süreceği, sol bekte ise cezalı Caner'in yerine İsmail'le başlaması bekleniyor. Orta sahayı Oğuzhan ve Ozan Tufan'a emanet etmesi beklenen Luce'nin ikilinin önünde Hakan'a şans vereceği öğrenildi. İleri üçlünün kanatlarında Cengiz ve Emre Mor'la başlaması beklenen Lucescu'nun forvette Cenk Tosun'u sahaya sürmesi bekleniyor.