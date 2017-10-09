MİLLİ KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
A Milli Futbol Takımı, 9 Ekim Pazartesi (bu akşam) 21.45'te Finlandiya ile Dünya Kupası Eleme Grubu son maçına çıkacak. Maç öncesi ilk 11 netlik kazanmaya başladı.
Milli Takım'da Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve Caner Erkin çeşitli nedenlerden dolayı kadrodan çıkarılmıştı. Finlandiya ile oynanacak prestij maçında ise sahaya Lucescu'nun genç isimlere forma şansı tanıyacağı öğrenildi.
İşte A Milli Takımımızın Finlandiya karşısında beklenen ilk 11'i;
Kalede herhangi bir değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Rumen teknik adam kaleyi yine Volkan Babacan'a emanet edecek. Defans dörtlüsünde sağ bekte Sabri'ye şans tanıması beklenen Lucescu'nun, orta ikilide Çağlar ve Ömer'i sahaya süreceği, sol bekte ise cezalı Caner'in yerine İsmail'le başlaması bekleniyor. Orta sahayı Oğuzhan ve Ozan Tufan'a emanet etmesi beklenen Luce'nin ikilinin önünde Hakan'a şans vereceği öğrenildi. İleri üçlünün kanatlarında Cengiz ve Emre Mor'la başlaması beklenen Lucescu'nun forvette Cenk Tosun'u sahaya sürmesi bekleniyor.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:50
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F.BAHÇE'NİN YILDIZI BUNALIMA GİRDİ!
Toplam 17
Yorum
egeroynarsa eger sen bu adami ilk 11 e koyarsan, jansenn e ne olucak? artik sunu kabul et, beceriksizsin aykut. yeme jansenn i de. adam kalan tek forvet
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 28
Yorum
GS ardanın bonservisini 3-5 milyon euro zannettin herhalde fb oyuncu alamıyo barcelonadan 25-30 milyona ardayı alacak Allah akıl fikir versin.
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MİLLİ KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
Toplam 8
Yorum
Tekin Bora Yahu bu Adam bizi deli edecek bu Nasıl kadro kafayı yemiş bu adam Ozan kim ya İsmail mi ben fblyim ikisinide beğenmiyorum
MİLLİ KADRO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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