Lucescu: Takım kurmak zor
Lucescu, başarısızlığı yerlilerin süre bulamamasına bağladı. ''Milli Takım oyuncuları kulüplerinde yabancıların önünde olmalı. Türk antrenörlerin Milli Takım’a oyuncu yetiştirme görevleri var. Genç Türk yetenekler yurt dışına erken çıkıyor. Burada oynasınlar. Bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir Türk kulübü söyleyin. Böyle zor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu toplantıya "Hayat devam ediyor. 1 sene içinde daha iyi takım kuracağız" diye başladı. Ardından bir kez daha yerli oyuncuların süre bulamamasından yakındı. Bu durumun Milli Takım'ı olumsuz etkilediğini söyledi. Luce "Benim amacım Milli Takımlar'da oynayan futbolcuların kendi kulüplerinde daha fazla şans bulması. Yabancılardan fazla oynamalılar. Türk antrenörlerin Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek gibi bir görevleri var. Ayrıca genç Türk yetenekler de hemen yurt dışına çıkmamalı. Öncelikle burada büyük takımlarda forma giymeliler" ifadesini kullandı. Rumen çalıştırıcı, Milli Takım havuzunun 15 kulüpten oluştuğunu belirtti. Ersun Yanal ve Şenol Güneş ile rekorlarımız var ama şimdi bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir Türk kulübü söyleyin. Böyle kadro kurmak zor" dedi.
'NEDEN TOPAL' YANITSIZ KALDI
Mircea Lucescu, soru-cevap bölümündeki yanıtlarıyla şaşırttı. Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan, milli oyuncuların süre bulamamasından yakınan Luce'ye kendi takımlarında oynayan Serdar Aziz veya Ömer Toprak'ı tercih etmeyip neden sahaya Mehmet Topal'ı sürdüğünü sordu. Rumen çalıştırıcı "Serdar Aziz bir idman yaptı, sonra sakatlığı nedeniyle düz koştu" derken Ömer Toprak ile ilgili bilgi vermedi. Başka pozisyonda oynayan Tolga Ciğerci'nin kendisine "Sakatım" dediği bilgisini paylaştı. Lucescu, Finlandiya maçından sonra daha geniş bir basın toplantısı yapacağını da kaydetti.
'NEDEN TOPAL' YANITSIZ KALDI
Mircea Lucescu, soru-cevap bölümündeki yanıtlarıyla şaşırttı. Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan, milli oyuncuların süre bulamamasından yakınan Luce'ye kendi takımlarında oynayan Serdar Aziz veya Ömer Toprak'ı tercih etmeyip neden sahaya Mehmet Topal'ı sürdüğünü sordu. Rumen çalıştırıcı "Serdar Aziz bir idman yaptı, sonra sakatlığı nedeniyle düz koştu" derken Ömer Toprak ile ilgili bilgi vermedi. Başka pozisyonda oynayan Tolga Ciğerci'nin kendisine "Sakatım" dediği bilgisini paylaştı. Lucescu, Finlandiya maçından sonra daha geniş bir basın toplantısı yapacağını da kaydetti.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 2
Yorum
arda ne alaka ya . biz istiyoruz ardayı . gs nin evladıdır
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 2
Yorum
gsssss yuzde 24 fenerliler onlar bıtane gs li yok o adamı isteyen
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FIBA Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor
Toplam 1
Yorum
annesiz123 Türkiye bu kadro ile zor ilerler...
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