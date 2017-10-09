Lucescu ile 4. maç

Türkiye, Mircea Lucescu'nun yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıktı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Rumen hocanın kulübede olduğu ilk karşılaşmada Ukrayna'ya deplasmanda kaybettik. Ardından sahamızda Hırvatistan'ı mağlup ettik. Son olarak evimizde İzlanda'dan fark yedik.



553. maça çıkıyoruz

A Milli Futbol takımı tarihi boyunca 552 maça çıktı. Ay-yıldızlılar 1'i hükmen olmak üzere 209 galibiyet elde etti. 216 defa da rakiplerine boyun eğdi. 127 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Toplam 725 gol attık, 799 gol yedik.