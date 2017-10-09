 Lucescu ile 4. maç – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Lucescu ile 4. maç

    Lucescu ile 4. maç
    Türkiye, Mircea Lucescu'nun yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıktı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Rumen hocanın kulübede olduğu ilk karşılaşmada Ukrayna'ya deplasmanda kaybettik. Ardından sahamızda Hırvatistan'ı mağlup ettik. Son olarak evimizde İzlanda'dan fark yedik.

    553. maça çıkıyoruz
    A Milli Futbol takımı tarihi boyunca 552 maça çıktı. Ay-yıldızlılar 1'i hükmen olmak üzere 209 galibiyet elde etti. 216 defa da rakiplerine boyun eğdi. 127 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Toplam 725 gol attık, 799 gol yedik.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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