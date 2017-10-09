İZLANDA YİNE TARİH YAZDI
İzlanda sahasında Kosova'yı 2-0'la geçerek Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nu 22 puanla lider tamamladı. Kuzey ekibi, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oynamaya hak kazandı
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İ Grubu son maçında lider İzlanda evinde Kosova'yı ağırladı. İzlanda, Türkiye maçından farklı olarak Finnbogasson'u yedek kulübesinde oturturken yerine Hallfredsson görev aldı.
İlk golü ancak 40'ta bulan kuzey ekibi, 68'de Gudmundsson'un attığı golle iyice rahatladı.
Maçta başka gol olmazken 10 maç sonunda puanını 22 yapan İzlanda tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.
İzlanda ilk büyük turnuva olarak EURO 2016'da boy göstermişti.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:58
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ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
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