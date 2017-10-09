 İZLANDA YİNE TARİH YAZDI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    İZLANDA YİNE TARİH YAZDI

    İZLANDA YİNE TARİH YAZDI

    İzlanda sahasında Kosova'yı 2-0'la geçerek Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nu 22 puanla lider tamamladı. Kuzey ekibi, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oynamaya hak kazandı

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İ Grubu son maçında lider İzlanda evinde Kosova'yı ağırladı. İzlanda, Türkiye maçından farklı olarak Finnbogasson'u yedek kulübesinde oturturken yerine Hallfredsson görev aldı.

    İlk golü ancak 40'ta bulan kuzey ekibi, 68'de Gudmundsson'un attığı golle iyice rahatladı.

    Maçta başka gol olmazken 10 maç sonunda puanını 22 yapan İzlanda tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

    İzlanda ilk büyük turnuva olarak EURO 2016'da boy göstermişti.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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