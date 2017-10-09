HELAL OLSUN SİZE

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımımız, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. TRTSPOR'dan canlı yayınlanan maçta Milli Takımımız, Rahmi'nin 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Serkan'ın 50+1'deki golü ile Millilerimiz farkı 2'ye çıkardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Milli Takımımız, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Ampute Milli Takımı'nın Pazartesi günü Vodafone Park'ta İngiltere ile oynayacağı final maçının saati 19:00 olarak değiştirildi. Biletler ise ücretsiz.







DURSUN ÖZBEK'TEN AMPUTE MİLLİ TAKIMINA DESTEK

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda, Milli Takımımızın Polonya'yı 2-0 yenip finale çıktığı maçı izleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mücadelenin ardından TRT Spor'a kısa bir açıklama yaptı.

Maçla ilgili düşüncelerini dile getiren Dursun Özbek, "Göğsüm kabardı, söyleyecek çok bir şey yok, harika oynadılar. Ne diyeyim bilmiyorum. Hepsini terik ediyorum" dedi.

Özbek, "Yarın Vodafone Park'ta final maçına Galatasaray taraftarını çağıracak mısınız?" sorusuna ise "Hepsini çağıracağım" şeklinde cevap verdi.