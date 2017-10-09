HAYDİ MİLLİ TAKIM KALPLERİMİZ SİZİNLE

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı gelip çattı! Son Avrupa şampiyonu apoletli Milli Takımımız, altın madalya için son kez sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılarımızın rakibi ise İngiltere!

TÜRKİYE - İNGİLTERE

STAT: Vodafone Park

YAYIN: TRT Spor

SAAT: 19:00

Gruptaki ilk maçında Almanya'yı 7-0'la geçen Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında Gürcistan'ı 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Milliler, gruptaki son maçında İspanya'yı 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yapmış ve çeyrek finale yükselmişti. Ay-Yıldızlılar çeyrek finalde son dünya şampiyonu Rusya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmanın ilk uzatma devresinin son dakikalarında Fatih Şentürk'ün harika golüyle 2-1 öne geçti. İkinci uzatma devresinde rakibine gol şansı vermeyen Ay-Yıldızlılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Öte yandan Rusya'dan Aslanbek Shakbulatov, mücadelenin 68. dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrasında hakem Mario Shmith'i iterek yere düşürdü ve hakem Shmith maçı tatil etti. Ay-Yıldızlılar, bu karar sonrasında büyük sevinç yaşadı.







DURSUN ÖZBEK'TEN AMPUTE MİLLİ TAKIMINA DESTEK

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda, Milli Takımımızın Polonya'yı 2-0 yenip finale çıktığı maçı izleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mücadelenin ardından TRT Spor'a kısa bir açıklama yaptı.

Maçla ilgili düşüncelerini dile getiren Dursun Özbek, "Göğsüm kabardı, söyleyecek çok bir şey yok, harika oynadılar. Ne diyeyim bilmiyorum. Hepsini terik ediyorum" dedi.

Özbek, "Yarın Vodafone Park'ta final maçına Galatasaray taraftarını çağıracak mısınız?" sorusuna ise "Hepsini çağıracağım" şeklinde cevap verdi.

????????????



-15-20 bin kişiye oynamak istiyoruz.



-Hayır. Büyük Beşiktaşlılar, tüm Türkiye tüm İstanbul halkı 41.903 kişi dolacak. İnanıyoruz. pic.twitter.com/JpT3SFNtuH — Fotomaç (@fotomac) 8 Ekim 2017



ALIN TERİ VE İNANÇ!

Tüm ülkede büyük bir sevinç dalgasına yol açan bu başarıların ardından Ampute Milli Takımı Başantrenörü Uğur Özcan açıklamalarda bulundu.

Özcan, daha önce de Dünya ve Avrupa üçüncülüğü kazandıklarını hatırlatarak, başarılarının tesadüfi olmadığının altını çizdi. Müthiş bir dayanışma ve inanç içinde olduklarını belirten Özcan, "Maçlar hiçbir zaman masada kazanılmaz. Biz sözümüzü sahada söyleriz. Alın teri ve inançla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

PRİM SORUSUNA ANLAMLI CEVAP

Uğur Özcan, "Kazandığınız başarıların karşılığında herhangi bir prim alıyor musunuz?" sorumuza ise bakın nasıl bir cevap verdi: "Bizim milli takımımızda bugüne kadar prim konuşulmadı, konuşulmaz da. Ay yıldızlı formayı giyen arkadaşlarımızın çoğu günlük hayatında toplu taşıma bileti ya da Akbil ile dolaşır. Kontörlü telefon kullanır ama bir gün olsun ağızlarına prim lafını almazlar. Bizim primimiz ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak. Sağolsunlar Spor Genel Müdürümüz devletin imkanları ölçüsünde bize destek veriyor.

PES ETMEYİP MEYDAN OKUYANLARIN TAKIMI

ALİCAN KURUYAMAÇ: (Şahinbey BLD) - Trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybetti.

FATİH KARAKUŞ: (Şahinbey BLD) - 5 yaşında iken elektrik çarpması sonucu kolu dirsekten kesildi.

MEHMET YUNSUR: (Şahinbey BLD) - Tarlada çalışırken sol ayağını saman makinesine kaptırdı.

FEYYAZ GÖZAÇIK: (Şahinbey BLD) - Doğuştan sağ bacağı yok.

MUHAMMET YEĞEN: (TSK Engelli SK) - Doğuştan bir bacağı kısa.

BARIŞ TELLİ: (İzmir BŞB) - 5 yaşında futbol oynarken ayağından araba geçti.

KEMAL GÜLEÇ: (TSK Engelli SK) - Şırnak'ta geçirdiği kazada ayağına taş düştü.

SERKAN DERELİ: (Pendik Belediye) - Doğuştan sol ayağı yok.

FATİH ŞENTÜRK: (Şahinbey Belediye): Motosiklet kazasında sol ayağını kaybetti

RAHMİ ÖZCAN: (Şahinbey Belediye): Doğuştan sağ bacağı yok.

ÖMER GÜLERYÜZ: (Yeditepe SK): Doğuştan sol ayağı kısa.

SELİM KARADAĞ: (Osmanlı Engelli SK): Doğuştan sağ kolu kısa.

OSMAN ÇAKMAK: (TSK Engelli SK) Şırnak'ta mayına basınca sol ayağını kaybetti.