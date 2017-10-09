 Gözler Ukrayna’da – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Gözler Ukrayna’da

    Gözler Ukrayna’da
    Bizim grupta şansımız kalmadı ancak 2 kritik maç daha var. İzlanda tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gitmek için Kosova'yı ağırlayacak. 17'şer puanlı Ukrayna ile Hırvatistan karşılaşması da nefes kesecek. Beraberlik Hırvatları 2. sırada tutacak. Ukrayna'nın şansını sürdürmek için mutlak kazanması gerekiyor. Tüm maçlar 21.45'te başlayacak.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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