FİNLANDİYA - TÜRKİYE | CANLI ANLATIM

Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.



Ay-yıldızlı ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan ve riske edilmek istenmeyen Kaan Ayhan yerine Ozan Tufan sağ bekte oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:



FİNLANDİYA: Lukas Hradecky, Paulus Arajuuri, Niklas Moisander (K), Robin Lod, Perparim Hetemaj, Teemu Pukki, Tim Sparv, Sauli Väisänen, Juha Pirinen, Thomas Lam, Joel Pohjanpalo



TÜRKİYE: Volkan Babacan, Ozan Tufan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Oğuzhan Özyakup, Selçuk İnan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun.

2018 Dünya Kupası'na katılma şansı kalmayan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Finlandiya deplasmanına çıkıyor. Grupta 8 puanla 5. sırada yer alan Finlandiya da Türkiye gibi 2018 Dünya Kupası'na katılamadı.







Finlandiya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Karşılaşma Tv8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Türkiye 4, Finlandiya 3 kere kazandı. 3 maç ise berabere sonlandı.

Türkiye ve Finlandiya arasındaki son maç 24 Mart'ta oynandı ve karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı.

Finlandiya, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Türkiye, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Finlandiya, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Türkiye, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Türkiye'de en golcü oyuncu konumunda attığı 3 golle Cenk Tosun yer alıyor.

Finlandiya'nın en golcü ismi ise attığı 2 golle Teemu Pukki.