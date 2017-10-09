FİNLANDİYA TÜRKİYE
Milli Takım'ın ilk 11'i:
Volkan Babacan, Ozan, Ömer, Çağlar, İsmail, Okay, Selçuk (K), Yusuf, Oğuzhan Hakan, Cenk
Finlandiya Türkiye maçı için hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, grupta herhangi bir iddiası kalmayan rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki ekibin de gruptan çıkma şansının kalmadığı ve formalite icabı oynayacağı Finlandiya Türkiye maçı, canlı olarak ekrana gelecek. Peki, 2018 Dünya Kupası elemelerinin son maçı niteliğine sahip olacak Finlandiya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
2018 Dünya Kupası'na katılma şansı kalmayan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Finlandiya deplasmanına çıkıyor. Grupta 8 puanla 5. sırada yer alan Finlandiya da Türkiye gibi 2018 Dünya Kupası'na katılamadı.
İki takım arasında oynanacak maç Veritas Stadyumu'nda oynanacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çalacağı mücadelede yardımcı hakem olarak Hicham Zakrani ve Frederic Haquette görev yapacak.
Finlandiya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Karşılaşma Tv8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Türkiye 4, Finlandiya 3 kere kazandı. 3 maç ise berabere sonlandı.
Türkiye ve Finlandiya arasındaki son maç 24 Mart'ta oynandı ve karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı.
Finlandiya, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
Türkiye, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Finlandiya, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
Türkiye, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
Türkiye'de en golcü oyuncu konumunda attığı 3 golle Cenk Tosun yer alıyor.
Finlandiya'nın en golcü ismi ise attığı 2 golle Teemu Pukki.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:51
-
ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
-
YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
-
Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
FİNLANDİYA TÜRKİYE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.