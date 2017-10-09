FİNLANDİYA TÜRKİYE

Milli Takım'ın ilk 11'i:

Volkan Babacan, Ozan, Ömer, Çağlar, İsmail, Okay, Selçuk (K), Yusuf, Oğuzhan Hakan, Cenk

Finlandiya Türkiye maçı için hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, grupta herhangi bir iddiası kalmayan rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki ekibin de gruptan çıkma şansının kalmadığı ve formalite icabı oynayacağı Finlandiya Türkiye maçı, canlı olarak ekrana gelecek. Peki, 2018 Dünya Kupası elemelerinin son maçı niteliğine sahip olacak Finlandiya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

2018 Dünya Kupası'na katılma şansı kalmayan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Finlandiya deplasmanına çıkıyor. Grupta 8 puanla 5. sırada yer alan Finlandiya da Türkiye gibi 2018 Dünya Kupası'na katılamadı.

İki takım arasında oynanacak maç Veritas Stadyumu'nda oynanacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in düdük çalacağı mücadelede yardımcı hakem olarak Hicham Zakrani ve Frederic Haquette görev yapacak.



Finlandiya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Karşılaşma Tv8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Türkiye 4, Finlandiya 3 kere kazandı. 3 maç ise berabere sonlandı.

Türkiye ve Finlandiya arasındaki son maç 24 Mart'ta oynandı ve karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı.

Finlandiya, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Türkiye, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Finlandiya, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Türkiye, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Türkiye'de en golcü oyuncu konumunda attığı 3 golle Cenk Tosun yer alıyor.

Finlandiya'nın en golcü ismi ise attığı 2 golle Teemu Pukki.