FİNLANDİYA KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, Finlandiya maçı kadrosundan çıkarıldı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:27
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ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
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