 FİNLANDİYA KADROSUNDAN ÇIKARILDI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    FİNLANDİYA KADROSUNDAN ÇIKARILDI

    FİNLANDİYA KADROSUNDAN ÇIKARILDI

    Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu , Finlandiya maçı kadrosundan çıkarıldı.

    A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında bu akşam deplasmanda Finlandiya karşı karşıya gelecek. Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu mücadele öncesi kadrodan çıkarıldı. Dünkü antrenman sonrası sol üst adalesinde gerilme olduğu tespit edilen Ayhan, milli takımın Finlandiya maçı kadrosundan çıkarıldı.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:27
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