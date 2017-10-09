 ERDOĞAN, MİLLİ TAKIMI TEBRİK ETTİ – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ERDOĞAN, MİLLİ TAKIMI TEBRİK ETTİ

    ERDOĞAN, MİLLİ TAKIMI TEBRİK ETTİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımını kutladı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımının, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselmesi dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e telgraf gönderdi.

    Erdoğan, telgrafında Uztürk'e tebriklerini ileterek, akşam oynanacak final maçında Milli Takıma başarılar diledi.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:09
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