ERDOĞAN, MİLLİ TAKIMI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımının, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselmesi dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e telgraf gönderdi.

Erdoğan, telgrafında Uztürk'e tebriklerini ileterek, akşam oynanacak final maçında Milli Takıma başarılar diledi.