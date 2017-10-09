ERDOĞAN, MİLLİ TAKIMI TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımını kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımının, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükselmesi dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e telgraf gönderdi.
Erdoğan, telgrafında Uztürk'e tebriklerini ileterek, akşam oynanacak final maçında Milli Takıma başarılar diledi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
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ARDA'YA KAPILAR KAPANDI
Toplam 12
Yorum
sarp Arda nın mı tatile ihtiyacı var? bayadır yorgun(!) her yere her ortama yetişiyor tatili şart adamsın arda turan
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SAMİR NASRİ İÇİN FLAŞ İDDİA
Toplam 3
Yorum
RY BAŞKAN ANTALYASPORU BATIRMAYI KAFASINA KOYMUŞ
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KAFASINA GÖRE TAKILIYOR
Toplam 6
Yorum
aslan UEFA butür futbolculardan kulübleri korumalı 6 milyon £ al sonra abuk subuk problemler yarat oynama sonra kulübler niye batıyorde.
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