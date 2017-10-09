CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RUH YOK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'na tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda, Ampute Futbol Milli Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
ONLAR DA RUH YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca kaptan Osman Çakmak ile yaptığı görüşmede "Seni A Milli Takım'a alalım. A Milli Takım'dakilerde ruh yok' ifadelerini kullandı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:24
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ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
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