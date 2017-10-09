CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RUH YOK!

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda, Ampute Futbol Milli Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.



ONLAR DA RUH YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca kaptan Osman Çakmak ile yaptığı görüşmede "Seni A Milli Takım'a alalım. A Milli Takım'dakilerde ruh yok' ifadelerini kullandı.