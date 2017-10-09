 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RUH YOK! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RUH YOK!

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RUH YOK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'na tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda, Ampute Futbol Milli Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca kaptan Osman Çakmak ile yaptığı görüşmede "Seni A Milli Takım'a alalım. A Milli Takım'dakilerde ruh yok' ifadelerini kullandı.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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