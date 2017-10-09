 Cenk: Çok üzgünüz – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Cenk: Çok üzgünüz

    Cenk: Çok üzgünüz
    MİLLİ Takım'ın forveti , Dünya Kupası vizesi alamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti. Başarılı oyuncu "Türk halkının beklentilerini karşılayamadığımız için üzgünüz. İzlanda maçında ilk yarım saat oyunu domine ettik. Orada 1 gol bulsak her şey farklı olabilirdi. Artık 2018'i unutup 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerini düşünmek zorundayız" diye konuştu.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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