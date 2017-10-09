 ''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI'' – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI''

    ''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI''

    'ın Ay-Yıldızlı forma için fedakarlıkta bulunduğunu belirten Trabzonspor teknik direktörü , “Burak geldiğinden beri sakat sakat oynuyor. Milli Takım için fazlasıyla fedakarlık yaptı ama kimseler anlamamış!” dedi.

    Trabzonspor Teknik Direktörü , öğrencisi 'a sahip çıktı. Milli Takım'ın İzlanda'ya 3-0 kaybettiği ve Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdiği maçın ardından 32 yaşındaki forvete yapılan eleştirilere tepki gösteren Ersun Yanal, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Burak'ın hem Trabzon hem de Milli Takım için fedakarlık yaptığını söyleyen deneyimli hoca, "Burak, Trabzonspor'a geldiğinden beri sakat sakat oynuyor. Kendisi milli takım için fazlasıyla fedakarlık yaptı ama görüyoruz ki bunu kimseler anlamamış" dedi.

    Burak'ın Beşiktaş maçından önceki hafta bir antrenman bile yapmadığını ifade eden Yanal, şunları söyledi:

    'ÇOK BÜYÜK PROFESYONEL'
    "Sonrasında o halde maça çıktı. Canı yana yana oynadı. Milli Takım'da da antrenmanlara katılamadı. Sonrasında maça çıktı. Elinden geleni yapmaya çalıştı sakat sakat... Kendisini riske atan bir durumdu bu... İzin aldı ve şu an Trabzon'da.. Tedavisi Trabzon'da devam ediyor. Yani Burak'a kimse haksızlık yapmasın. Büyük özveriyle oynuyor, Burak gibi karakterli bir oyuncu Türkiye liglerine zor gelir, bu dediklerimi sakın kimse unutmasın. Burak'lar kolay kolay yetişmiyor. Onun gösterdiği özveriyi Türkiye'de hatta Avrupa'da kimse göstermez. Burak büyük profesyonel."

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:06
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