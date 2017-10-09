BİR TESELLİ VER

İzlanda hezimetiyle bir kez daha Dünya Kupası’na katılma şansımızı yitirdik Bugün formalite maçında rakip Finlandiya. En azından kapanışı iyi yapalım

A Milli Takımımız bir büyük organizasyonu daha ıskaladı. Sahadaki futboldan çok artık klasikleşmiş şekilde ego savaşları, İnstagram hikayeleri ile geçen ve sonu hüsranla biten eleme maçlarının sonuncusuna geldik. Bugün 21.45'te rakip Finlandiya. Evimizde İzlanda'ya karşı aldığımız 3-0'lık hezimetin ardından gruptan çıkma şansımız kalmamıştı. Hedef en azından Finlandiya'yı mağlup ederek kapanışı iyi şekilde yapmak. Teknik direktör Mircea Lucescu da kadroda ciddi manada değişime gidecek. İzlanda maçında eleştirilen isimler kadroda olmayacak. Rumen çalıştırıcı daha çok gençlerden oluşan bir 11'i sahaya sürecek. Maçın hakemi Benoit Bastien. Mücadeleyi TV 8 naklen yayınlayacak.



FİNLANDİYA ÜSTÜN

AY-YILDIZLILAR, Finlandiya ile bugüne kadar 14 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'inde Türkiye galip gelirken, 6'sını kaybettik. Ancak deplasmanda oynadığımız mücadelelerde Finlandiya'ya karşı üstünlüğümüz bulunuyor. 6 maçta 3 kez biz kazandık, 2'sinde sahayı mağlubiyetle terk ettik. Milliler bugüne kadar Finlandiya filelerine 22 gol gönderirken, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.