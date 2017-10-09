BİLAL ERDOĞAN'DAN MAÇ YORUMU
Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Karşılaşma sonrasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak birlikte açıklama yaptı. Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği destek ile başarıya ulaştıklarını ifade etti.
Bilal Erdoğan ise şampiyon olan takımı kutlayarak, "Türkiye bunu bugün öğrenecek ve bundan sonra daha çok maçlarınızı izleyeceğiz. Çok mutluyuz. Hiç kimsenin farkında olmadığı bir başarı. Galiba neyin daha önemli olduğunu karıştırıyoruz Burada bu coşkuyu bu tartir edip keyiflenmemiz lazım. Ben çok heyecanlandım, keyifli bir maç oldu gerçekten müthişti" dedi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:07
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ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
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